وكرّر منتخب الجزائر فوزه على النيجر وهذه المرة خارج الأرض وبهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ووقّع بغداد بونجاح لاعب السد القطري على هدف محاربي الصحراء في الدقيقة السادسة مسجلاً هدفه الدولي الأول منذ ديسمبر 2021.

وكانت الجزائر انتصرت على ضيفتها النيجر 2-1 يوم الجمعة الفائت في ملعب نيلسون مانديلا.

ورفعت الجزائر رصيدها إلى 12 نقطة من أربع مباريات في الصدارة أمام تنزانيا (4 نقاط من ثلاث مباريات) والنيجر (نقطتان من أربع مباريات) وأوغندا (نقطة من ثلاث مباريات).

وكان منتخب الجزائر الطرف الأفضل بالمجمل وأضاف الهدف الثاني بفضل فارس شايبي في بداية الشوط الثاني لكن الحكم تدخل بحجة وجود صاحب الـ20 عاماً بموقف تسلل.

ويحاول منتخب الجزائر المتوّج بكأس أمم إفريقيا 2019 تقديم أداء قوي في النسخة القادمة من البطولة بعد خروجه من الدور الأول للنسخة الفائتة إضافة لعدم تأهله إلى كأس العالم 2022 في قطر.