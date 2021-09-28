الزوار كانوا المبادرين بالتهديف بواسطة شي تشارليس بعد مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول ليتحصل بعدها الباريسيون على ركلة جزاء طرد على إثرها فاينلي بيرنس عند الدقيقة السادسة والستين. هذا وتمكن الهولندي تشافي سيمونس من ترجمة الركلة إلى هدف التعادل للبي إس جي قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة والسبعون طرداً ثانياً للسيتي إثر حصول تشارليس على الصفراء الثانية.

