الترجي يقدم مدربه الجديد الجعايدي لوسائل الإعلام من قبل beIN SPORTS August 9, 2021 19:21 1:02 دقيقة قدم نادي الترجي التونسي لوسائل الإعلام مدربه الجديد راضي الجعايدي، الذي سيتولى مقاليد الفريق خلال الموسمين المقبلين. بدوره، شدد مدافع منتخب نسور قرطاج السابق على سعيه لرد الجميل للنادي الذي تألق بألوانه لاعبا. تقارير إخبارية الترجي الرياضي الدوري التونسي راضي الجعايدي -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة العلم الأولمبي يصل إلى باريس 1:02 دقيقة الترجي يقدم مدربه الجديد الجعايدي لوسائل الإعلام 1:31 دقيقة والكوت يتحدث عن أثر الخبرات المكتسبة على مسيرته 0:39 دقيقة احتفاء كبير بالبعثة الروسية المشاركة في الأولمبياد 2:54 دقيقة رئيس الوزراء الياباني يشكر شعبه 0:37 دقيقة برشلونة يعلن غياب أغويرو 10 أسابيع بسبب الإصابة 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 0:28 دقيقة نونو: هاري يعزل نفسه في مقر تدريبات توتنهام 0:57 دقيقة سينير يحرز لقب دورة واشنطن ويدخل التاريخ 0:52 دقيقة برشلونة يستهل حقبة ما بعد ميسي بالفوز على يوفنتوس