

وضمّ البرنامج الأخير للمباريات الدولية 53 مواجهة ضمن الدوري الأمم الأوروبية و119 لقاءً ودياً، وذلك قبل نحو شهرين على انطلاق كأس العالم قطر 2022 المقررة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتملك البرازيل 1841.3 نقطة، مقابل 1816.71 لبلجيكا التي هيمنت على الصدارة بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وآذار/مارس 2022، و1773.88 للأرجنتين بطلة كوبا أميركا.



ولم تتغير لائحة الدول الخمس الأوائل عن تصنيف حزيران/يونيو الماضي. التغيير الوحيد بين العشرة الأوائل، شهد احتلال إيطاليا، بطلة أوروبا لكن غير المتأهلة إلى المونديال، المركز السادس بدلاً من إسبانيا.



وستدخل البرازيل النهائيات بثوب متصدر التصنيف وهي تسعى لتعزيز رقمها القياسي العالمي بستة ألقاب، علماً أنّها تفوقت أخيراً على غانا (3-0) وتونس (5-1) ودياً.

ودخلت إيران نادي العشرين لتكون الأفضل آسيوياً، أمام اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر (50) والسعودية (51).



أما إفريقياً، فتحتل السنغال المركز الأول (18)، أمام المغرب الذي ارتقى للمركز (22)، وتونس (30)، ونيجيريا (32) والجزائر (37) ومصر (39).



- تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- البرازيل

2- بلجيكا

3- الأرجنتين

4- فرنسا

5- إنكلترا

6- إيطاليا (+1)

7- إسبانيا (-1)

8- هولندا

9- البرتغال

10- الدنمارك

