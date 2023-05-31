هدف الاتحاد المنستيري دونه لاعبه يوسف أومارو مجدِدا تفوق الفريق التونسي على نظيره البحريني وواضعا الاتحاد المنستيري في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري.

