هدف الاتحاد المنستيري دونه لاعبه يوسف أومارو مجدِدا تفوق الفريق التونسي على نظيره البحريني وواضعا الاتحاد المنستيري في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري.
الاتحاد المنستيري إلى دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
هدف الاتحاد المنستيري دونه لاعبه يوسف أومارو مجدِدا تفوق الفريق التونسي على نظيره البحريني وواضعا الاتحاد المنستيري في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من النصر والشباب السعوديين والزمالك المصري.
الاتحاد المنستيري كأس الملك سلمان للأندية العربية