الاتحاد المصري يقدّم إيهاب جلال من قبل beIN SPORTS May 8, 2022 22:26 2:58 دقيقة قدّم الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب الجديد لمنتخب الفراعنة إيهاب جلال الذي يتولى المسؤولية خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وسط انقسام في الشارع الرياضي حول تعيينِه. تقارير إخبارية منتخب مصر -آخر الفيديوهات 4:32 دقيقة أتلتيكو يحسم مواجهة الديربي بالفوز على ريال مدريد 4:27 دقيقة تروا يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 2:58 دقيقة الاتحاد المصري يقدّم إيهاب جلال 0:40 دقيقة الأهلي طرابلس ينهزم أمام أورلاندو بايراتس 3:45 دقيقة مرسيليا يستعيد التوازن والمركز الثاني 5:52 دقيقة ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس 0:42 دقيقة الأهلي يريد إقامة النهائي في دولة محايدة 4:33 دقيقة مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويستعيد الصدارة 0:38 دقيقة التعادل يحسم مباراة فياريال وإشبيلية 0:26 دقيقة نهضة بركان يخسر في الوقت القاتل أمام مازيمبي