ويعد كيروش خبيرا في تدريب المنتخبات حيث سبق له وأن درب المنتخب الإيراني مرتين آخرها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، وقبل ذلك خاض تجربتين مع المنتخبين المصري والكولومبي.
ويأتي تعيين المدرب البرتغالي قبل استحقاق كأس آسيا 2023 المنتظر أن تستضيفه قطر.
ويعد كيروش خبيرا في تدريب المنتخبات حيث سبق له وأن درب المنتخب الإيراني مرتين آخرها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، وقبل ذلك خاض تجربتين مع المنتخبين المصري والكولومبي.
ويأتي تعيين المدرب البرتغالي قبل استحقاق كأس آسيا 2023 المنتظر أن تستضيفه قطر.
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