ويعد كيروش خبيرا في تدريب المنتخبات حيث سبق له وأن درب المنتخب الإيراني مرتين آخرها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ ، وقبل ذلك خاض تجربتين مع المنتخبين المصري والكولومبي.

ويأتي تعيين المدرب البرتغالي قبل استحقاق كأس آسيا 2023 المنتظر أن تستضيفه قطر.