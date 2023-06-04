العقد الذي يستمر للسنوات الثلاث المقبلة، يتضمن تسويق اللاعبين ومشروع الحلم للفئات السنية، حيث تم توقيعه بحضور رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس وكذلك رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي رعى العقد الجديد مشدداً على أهميته في تطوير الكرة العراقية.

