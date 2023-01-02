الاتحاد البرازيلي يعلق صورة ضخمة لبيليه من قبل beIN SPORTS January 2, 2023 13:47 0:56 دقيقة قام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتعليق صورةٍ ضخمة للراحل بيليه في مبناه وذلك تحية ً وتقديراً لما قدّمه لكرة القدم البرازيلية، ومساهمتهِ في منح المنتخبِ ثلاثة َ ألقابٍ في بطولة كأس العالم. تقارير إخبارية بيليه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة كارلوس ساينث (الابن) يتحدث عن رالي داكار 0:34 دقيقة أولمبيك مارسيليا ضيفاً على مونبيلييه 0:56 دقيقة الاتحاد البرازيلي يعلق صورة ضخمة لبيليه 1:05 دقيقة فيرمينو فخور بمسيرته الناجحة مع ليفربول 1:37 دقيقة برينتفورد المتألق على ملعبه يستضيف ليفربول 3:40 دقيقة الدوري الإنكليزي : أفضل 5 أهداف - الجولة 18 3:53 دقيقة الدوري الاسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 0:38 دقيقة البرازيل تلقي النظرة الأخيرة على بيليه 2:05 دقيقة الخسارة الثانية لزفيريف في الكأس المتحدة للتنس 0:59 دقيقة دورة أديلايد: خروج مفاجئ لأوجيه-ألياسيم ورونه