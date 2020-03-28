وقال بيان صادر عن الاتحاد الاوروغوياني "وجدت اللجنة التنفيذية وبسبب الأزمة الصحية الحالية التي أدت إلى توقف جميع النشاطات، نفسها مجبرة على اتخاذ سلسلة من القرارات الصعبة بهدف حماية استمرار المؤسسة في المستقبل".

وأضاف "أما أبرز الاجراءات المتخذة فهي وضع العاملين في البطالة والأمر يتعلق بالمهام الادارية، المحاسبة، التحكيم، العاملين في المجمع الرياضي، الفنيين وقطاعات أخرى"ما يعني أن هذه الاجراءات تطال مدرب المنتخب الوطني أوسكار تاباريز.

وقرر الاتحاد أيضا تعليق "جميع العقود الخارجية في جميع الفئات"، في حين احتفظ بالخدمات "الضرورية من أجل الحاجات الأساسية للمؤسسة".

وبحسب الصحف المحلية، فإن هذه الاجراءات ستطال قرابة 400 شخص.

وأشار الاتحاد بأنه "يعمل على الاستعداد لمعاودة النشاطات المحلية والدولية بأدنى الموارد".

وتوقف النشاط الكروي في أوروغواي في 13 آذار/مارس "حتى اشعار آخر" في اليوم ذاته الذي شهد الكشف عن أربع إصابات بفيروس كورونا.

وبحسب الأرقام المعلنة الجمعة، تبين إصابة 274 شخصا بمرض "كوفيد-19" في أوروغواي.