وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.

وافتتح حميد أحداد النتيجة للرجاء (13) في حين عادل طاهر محمد الكفّة للأهلي (90).

وأقيمت المواجهة على استاد أحمد بن علي بأم الأفاعي في دولة قطر.

تفاصيل المواجهة

الركلات الترجيحية :

(الرجاء) عبد الإله مذكور يخفق

(الأهلي) أكرم توفيق ينجح (6-5)

(الرجاء) محسن متولي ينجح (5-5)

(الأهلي) طاهر محمد ينجح (5-4)

(الرجاء) محمود بنحليب ينجح (4-4)

(الأهلي) أحمد رضوان ينجح (4-3)

(الرجاء) مروان الهدهودي ينجح (3-3)

(الأهلي) بيرسي تاو ينجح (3-2)

(الرجاء) زكرياء الوردي ينجح (2-2)

(الأهلي) بدر بانون ينجح (2-1)

(الرجاء) محمد أزريدا ينجح (1-1)

(الأهلي) علي معلول ينجح (1-0)

نهاية الوقت الأصلي - الأهلي (1-1) الرجاء الرياضي

الدقيقة 90: طاهر محمد يعادل الكفة من متابعة لتمريرة زميله بيرسي تاو (1-1).

فيلموتس يواصل تغييراته: سفيان بنجديدة يعوّض زميله حميد أحداد (84).

الدقيقة 82: الجنوب إفريقي بيرسي تاو يمرّ بجانب هدف التعادل !

المدرب البلجيكي مارك فيلموتس يدفع بمحمد أزريدا بدلاً عن عبد الإله الحافيظي في تشكيلة الرجاء (78).

طاهر محمد يعوّض ياسر إبراهيم في تشكيلة الأهلي (77).

الدقيقة 74: محمد شريف يهدر فرصة ذهبية لتسجيل التعادل بعد تمهيد ذكي من التونسي علي معلول.

الفريقان يتبادلان الهجمات واللقاء بات مفتوحاً على جميع الاحتمالات.

الدقيقة 62: أفشة كاد يدرك التعادل للأهلي من تسديدة قوية بيد أنّ أنس الزنيتي أنقذ الموقف.

موسيماني يُقحم أحمد رضوان بدلاً عن حسين الشحات (60).

الرجاء يعمل على إغلاق المنافذ نحو مرماه وحبك الهجمات العكسية بينما يسعى الأهلي لفرض إيقاعه والوصول لشباك المتألق أنس الزنيتي.

لافرص حقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة 55.

محمد شريف يحلّ بدلاً عن زميله أيمن أشرف. مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني يلعب أوراقه الهجومية لإدراك التعادل.

بداية الشوط الثاني - الأهلي (0-1) الرجاء الرياضي

نهاية الشوط الأول - الأهلي (0-1) الرجاء الرياضي

الأهلي المصري يسيطر على مجريات الشوط الأول دون تجسيم في حين يلعب الرجاء الرياضي المغربي بذكاء من خلال الهجمات العكسية الخطيرة التي آتت أكلها.

الدقيقة 40: عبد الإله الحافيظي يحاول مغالطة الشناوي من مسافة بعيدة لكن الأخير يحبط المحاولة.

الدقيقة 34: المغربي بدر بانون ينقذ الأهلي من هدف ثانٍ.

الأهلي يضغط على دفاع الرجاء أملاً في توقيع هدف التعادل لكن دون تجسيم إلى حدود الدقيقة 30.

الدقيقة 22: محمد مجدي أفشة يهدر فرصة سانحة لتعديل الكفة !

الدقيقة 16: محمد الشناوي يتصدّى لكرة عبد الجليل جبيرة الخطيرة.

الدقيقة 15: حارس مرمى الرجاء أنس الزنيتي يستأسد ويحرم حسين الشحات من تسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 13: - حميد أحداد يفتتح النتيجة لمصلحة الرجاء (1-0). مجهود فردي من عبد الإله مذكور الذي توغّل داخل منطقة الجزاء وسدّد بقوة لتصطدم الكرة بياسر إبراهيم معوّض عمرة السولية وتتحوّل لأحداد الذي أنهى الهجمة بنجاح.

إلى حدود الدقيقة العاشرة لا فرص حقيقية تذكر !

رغبة شديدة من الطرفين للسيطرة على منطقة وسط الميدان.

فترة جس نبض بين الفريقين.

عمرو السولية المُصاب يترك مكانه لزميله ياسر إبراهيم في تشكيلة الأهلي المصري.

صافرة البداية

إصابة نجم الأهلي المصري عمرو السولية قبل بداية اللقاء بلحظات أثناء الإحماء !

الأهلي - الرجاء الرياضي | استاد أحمد بن علي - أم الأفاعي

ندالا نغامبو من الكونغو الديمقراطية يدير القمّة المنتظرة بين الرجاء والأهلي

تشكيلة الرجاء

🚨The team news is in🚨

Here's our starting XI for tonight's #TotalEnergiesCAFSC final against Al Ahly SC🇪🇬#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/tI0fRym4KB — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) December 22, 2021

تشكيلة الأهلي