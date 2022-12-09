

وشهد اجتماع اليوم الجمعة دعوة كل من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، رئيس الكونكاكاف فيكتور مونتالياني، رئيس الكونميبول أليخاندرو دومينغيز، وأمين عام الاتحاد الأوروبي تيودور تيودوريديس والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي.

وترأّس الاجتماع، الذي ضمّ أكثر الشخصيّات تأثيرًا في عالم كرة القدم، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي.

وتمّت مناقشة العديد من المسائل الهامة والسياسات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والإصلاحات المرتقبة في عالم الساحرة المستديرة.