اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية برئاسة القطري ناصر غانم الخليفي من قبل beIN SPORTS December 2, 2021 14:23 2:50 دقيقة يعقد المجلس التنفيذي لرابطة الأندية الأوروبية اليوم الخميس اجتماعاً في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة القطري ناصر غانم الخليفي. وسيشهد الاجتماع المرتقب حضور العديد من قادة كرة القدم الأوروبية. ECA’s Executive Board meets in Paris this afternoon bringing together some of the leading voices of European football under the chairmanship of Nasser Al-Khelaifi. pic.twitter.com/BKJ0ptLWE7 — ECA (@ECAEurope) December 2, 2021 تقارير إخبارية رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 6:20 دقيقة المؤتمر الصحافي لفان مارفيك وطحنون الزعابي 9:43 دقيقة المؤتمر الصحافي لتيتا فاليريو وإبراهيم عالمة 8:55 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب "المرابطين" 3:44 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المنتخب القطري 2:50 دقيقة اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية 1:00 دقيقة غرافينا: "مهمة إيطاليا ستكون معقدة" 2:49 دقيقة برينتفورد ضيفاً على توتنهام 2:58 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأرسنال 1:49 دقيقة NBA - أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هورنتس