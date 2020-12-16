إنييستا الذي لعبَ الدقائقَ الأخيرة من مباراةِ فريقهِ في رُبع نهائي دوري أبطال آسيا ، ضدَّ سون سامسونغ الكوري الجنوبي رغم الإصابة، شعرَ بآلام إضافية، الأمرُ الذي منعه من خوض ِ مباراةِ نصفِ النهائي ضدَّ أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبعد خضوعهِ لعمليةٍ جراحيةٍ ناجحة ، أكد فيسيل كوبي أن إنييستا سيغيبُ لفترة تصلُ لأربعةِ أشهر.

