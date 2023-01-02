إنفانتينو يشارك في مراسم تشييع الأسطورة بيليه من قبل beIN SPORTS January 2, 2023 16:04 0:50 دقيقة لدى وصوله للمشاركة في مراسم تشييع الأسطورة بيليه، أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أهمية تمثيله للفيفا في وداعِ من وصفه بأنه كان "هدية السماء" للجماهير. مقابلات الفيفا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحات بيليه جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 4:29 دقيقة برينتفورد يلحق بليفربول الخسارة الأولى في 2023 0:46 دقيقة تروا يعود بفوز مهم من أرض ستراسبورغ 0:27 دقيقة توافد الجماهير لإلقاء النظرة الوداعية على الجوهرة 0:45 دقيقة ماورو سيلفا: بيليه ألهم الملايين 0:50 دقيقة إنفانتينو يشارك في مراسم تشييع الأسطورة بيليه 1:08 دقيقة كارلوس ساينث (الابن) يتحدث عن رالي داكار 0:34 دقيقة أولمبيك مارسيليا ضيفاً على مونبيلييه 0:56 دقيقة الاتحاد البرازيلي يعلق صورة ضخمة لبيليه 1:05 دقيقة فيرمينو فخور بمسيرته الناجحة مع ليفربول 1:37 دقيقة برينتفورد المتألق على ملعبه يستضيف ليفربول