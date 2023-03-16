إنفانتينو يتحدّث عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 20:11 0:55 دقيقة أكد جاني إنفانتينو أن رفعَ عددِ المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيفتح المجالَ أمام منتخبات مميزة عديدةٍ للمشاركة في المونديال. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم جاني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة وست هام إلى ربع نهائي دوري المؤتمر 0:56 دقيقة فيورنتينا يحقق فوزاً كبيراً على سيفاسبور 4:29 دقيقة يوفنتوس يفوز على فرايبورغ ويبلغ ربع النهائي 3:31 دقيقة مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:55 دقيقة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال 0:56 دقيقة كولينا يتحدّث عن تقنية الفيديو المساعد 4:21 دقيقة أبرز ردود الفعل العربية 1:22 دقيقة الزاكي يعلن عن لائحة المنتخب السوداني 1:39 دقيقة جلال القادري يرحب بنقد معايير اختياراته 0:32 دقيقة ساوثغيت يضم توني إلى تشكيلة إنكلترا