إردوغان يعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لأكثر من 3500 من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 18:45 0:45 دقيقة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلادَ لأكثر من ثلاثة آلافٍ وخمسِمائة، كما أعلن عن إنقاذ حياة أكثر من ثمانية آلاف مواطن من تحت الأنقاض. تقارير إخبارية تركيا -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة فريق ألفا روميو يكشف عن سيارته الجديدة لعام 2023 0:38 دقيقة جابر وموغروثا تنسحبان من بطولة "قطر توتال إنرجيز" 0:33 دقيقة ملعب غلطة سراي يتحول إلى مقر لجمع التبرعات للضحايا 0:43 دقيقة توزيع جوائز صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية 1:00 دقيقة رئيسة بلدية باريس تعارض مشاركة روسيا في الأولمبياد 0:45 دقيقة إردوغان يعلن ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 3500 0:59 دقيقة ملاطيا سبور يعلن وفاة حارسه أحمد أيوب تورك أصلان 36:37 دقيقة تقديم الملف اللاتيني المشترك لاستضافة مونديال 2030 0:39 دقيقة انطلاق فعاليات أسبوع مباراة السوبر بول 0:51 دقيقة ريال مدريد يصل إلى الرباط