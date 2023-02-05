إدريس ديالو يشيد بمستوى تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين February 5, 2023 06:01 1:24 دقيقة أشاد إدريس ديالو رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بمستوى تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين التي أثبتت فيها الجزائر قدرتها على تنظيم بطولات كبرى. مقابلات بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة مارسيليا يبحث عن فوز جديد في الدوري الفرنسي 3:25 دقيقة ريال مدريد في اختبار جديد قبل مواجهة الأهلي 3:10 دقيقة توتنهام لرد الدين ومانشستر سيتي لتذليل الفارق 3:18 دقيقة بايرن ميونيخ يتطلع للعودة إلى الصدارة 1:24 دقيقة ديالو يشيد بمستوى تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2:34 دقيقة برشلونة في مواجهة مثيرة مع إشبيلية 7:46 دقيقة مراسم تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا للمحليين 3:56 دقيقة المنتخب السنغالي يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين 4:11 دقيقة التعادل يحسم مواجهة أتليتيكو مدريد وخيتافي 1:19 دقيقة باتريس موتسيبي يؤكد على دعم المنتخبات الإفريقية