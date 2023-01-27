وكشف النادي الهولندي الخبر عبر حسابه الرسمي على تويتر، وذلك بعد تعادل الفريق أمام ضيفه فوليندام بهدف لمثله لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري المحلي، حيث عجز الفريق عن تحقيق الفوز في المسابقة المحلية منذ شهر أكتوبر الماضي.

