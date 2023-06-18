وسجل كل من فيكتور أوسيمين (19 و32) وكيليتشي إيهياناتشو (90) أهداف نيجيريا فيما دوّن مصطفى بندو (41) وأوغوستوس كارغبو (84) هدفي سيراليون.

ورافق منتخب نيجيريا منتخب غينيا بيساو إلى نهائيات كوت ديفوار عن المجموعة الأولى.

ولحق منتخب موزمبيق بركب المتأهلين الى الـ"كان" بفوزه على رواندا 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.

وابتعدت موزمبيق بفارق أربع نقاط عن بنين الثالثة ورواندا الرابعة الأخيرة.

وفرطت غانا في حجز بطاقتها بسقوطها في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها مدغشقر ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وكانت غانا بحاجة الى الفوز لحسم تأهلها قبل الجولة الاخيرة لكنها اكتفت بنقطة واحدة عززت بها موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام أنغولا ونقطتين أمام جمهورية إفريقيا الوسطى، فيما خرجت مدغشقر من سباق التأهل كونها كسبت النقطة الثانية فقط في التصفيات.

وفازت الرأس الأخضر على ضيفتها بوركينا فاسو 3-1 ورافقتها إلى النهائيات.

