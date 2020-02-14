أهم لحظات "سوبر 2018-2019" بين الترجي والرجاء February 14, 2020 10:00 2:10 دقيقة هذه النسخة من كأس السوبر الإفريقية هي الثانية التي تنظم بالعاصمة القطرية، حيث سبق للدوحة أن احتضنت النسخة الماضية والتي شهدت تتويج الرجاء على حساب الترجي. الرجاء البيضاوي المغربي الترجي التونسي -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة الزمالك يعدّ العدّة لملاقاة الترجي 2:13 دقيقة الترجي يضع آخر اللمسات استعدادا لمواجهة الزمالك 0:30 دقيقة مباراة الترجي والزمالك | التغطية الخاصة 2:10 دقيقة أهم لحظات "سوبر 2018-2019" بين الترجي والرجاء 1:55 دقيقة سلتيكس يهزم كليبرز بعد التمديد 0:42 دقيقة برشلونة الإكوادوري يبلغ الدور التأهيلي الثالث 0:40 دقيقة إنديبندينتي الأرجنتيني يهزم فورتاليزا البرازيلي 0:42 دقيقة سانت إيتيان يصل نصف نهائي كأس فرنسا 29:00 دقيقة الزمالك - الطريق إلى السوبر الإفريقي 0:45 دقيقة مقابلة حصرية مع جوزيه مورينيو