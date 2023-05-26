وتقدم المنتخب الأميركي بهدف أحرزه كيد كويل في الدقيقة 38 قبل أن يحسم نيكولاس تساكيريس فوز أميركا بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

وضمن المنتخب الأميركي بذلك حصوله على العلامة الكاملة عقب تحقيقه الفوز الثالث على التوالي رافعاً رصيده إلى 9 نقاط بعد أن سجل 6 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة في المباريات الثلاث أمام الإكوادور وفيجي وسلوفاكيا.

من جانبه تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وأصبح لزاماً على المنتخب الأوروبي الانتظار حتى نهاية دور المجموعات ليعرف مصيره من التأهل إلى ثمن النهائي كأحد أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

الإكوادور تكتسح فيجي

وفي مباراة أخرى أقيمت ضمن الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها حقق المنتخب الإكوادوري أكبر فوز إلى الآن في النسخة الحالية من البطولة بتغلبه على منتخب فيجي 9-0 فأكد حضوره في الدور ثمن النهائي وصيفاً لبطل المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وسيطر المنتخب الإكوادوري تماماً على المباراة منذ بدايتها وافتتح التسجيل في الدقيقة 7 عبر كيندري بايز قبل أن يضيف خوسي كلينغر الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم سجل جوستان كويرو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 36 و(45+6).

وفي الدقيقة 66 أحرز آلان ميندا الهدف الخامس، ومع اقتراب المباراة من نهايتها انهار منتخب فيجي تماماً واستقبلت شباكه 4 أهداف متتالية عبر كل من آلان ميندا مجدداً في الدقيقة 85 وتومي تشامبا في الدقيقة 89 ثم كريستوفر زامبرانو في الدقيقتين 90+6 و"90+10 من ركلة جزاء"، على التوالي.

من جانبه ودع منتخب فيجي البطولة بعد أداء سلبي للغاية إذ فشل الفريق في تسجيل أي هدف واستقبلت شباكه 16 هدفاً.

