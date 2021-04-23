ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حوار حصري وخاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS April 23, 2021 23:51 18:13 دقيقة شاهد الحوار الحصري لـ beIN SPORTS مع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. مقابلات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين -آخر الفيديوهات 18:13 دقيقة تابع اللقاء الخاص مع ألكسندر تشيفرين 4:00 دقيقة إيفرتون يتجاوز مطب أرسنال بنجاح 0:50 دقيقة هودسون ينتقد مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:57 دقيقة الـ"كونميبول" يحدد تاريخ الجولتين السابعة والثامنة 0:34 دقيقة تهمة تمنع غيغز من قيادة ويلز في الـ"يورو" 0:28 دقيقة نادال يبلغ نصف نهائي دورة برشلونة 0:47 دقيقة شيفرين يُشيد باستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 0:32 دقيقة دورة شتوتغارت: بارتي إلى نصف النهائي 4:35 دقيقة كأس أوروبا 2020: بلباو ودبلن تخسران الاستضافة 1:55 دقيقة قطر توفر العديد من خيارات النقل الصديقة للبيئة