

كما أكّد أكرم عفيف على ضرورة الاستفادة من الأخطاء والبناء على الإيجابيات.

وكان المنتخب الصربي قد فاز على نظيره القطري بأربعة أهداف دون رد الأربعاء على ملعب ناغيردي في مدينة دبرتسن المجرية.

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.