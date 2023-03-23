أزمة إفلاس المصارف تلقي بظلالها على الرياضة من قبل beIN SPORTS March 23, 2023 20:14 3:12 دقيقة يُعدّ انهيار مصرف كريدي سويس السويسري أزمة دقّت ناقوس الخطر في أوروبا محذرة من اقتراب أزمات أخرى قد تؤثر على الرياضة والمنافسات الرياضية إضافة إلى حقوق الرعاية التي تربط بين الرياضيين والرعاة. تقارير إخبارية مصرف كريدي سويس -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة موقعة مرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره الليبي 4:08 دقيقة آخر أخبار تحقيقات اليويفا بحق برشلونة 3:12 دقيقة أزمة إفلاس المصارف تلقي بظلالها على الرياضة 0:42 دقيقة فايروس يضرب معسكر منتخب هولندا 1:56 دقيقة رونالدو ينضم لتدريبات البرتغال 0:57 دقيقة معايير مشاركة المشجعين في الأندية الإنكليزية 1:31 دقيقة إشبيلية يقدم مدربه الجديد خوزيه لويس مينديليبار 0:28 دقيقة الإسباني بويان كركيتش يعتزل كرة القدم 0:32 دقيقة الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً بحق برشلونة 0:56 دقيقة منتخب أوكرانيا يتـأهب لمواجهة إنكلترا