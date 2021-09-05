أزمة إدارية خانقة في نادي المريخ من قبل beIN SPORTS September 5, 2021 16:05 2:33 دقيقة يعيش نادي المريخ السوداني على وقع أزمة إدارية خانقة، بوجود رئيسين وإدارتين لقيادة النادي، وذلك على خلفية انعقاد جمعيتين انتخابيتين في يوم واحد. تقارير إخبارية المريخ السوداني -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة مباراة البرازيل والأرجنتين - التغطية الخاصة 1:30 دقيقة "طوكيو 2020" النسخة الأهم من الألعاب البارالمبية 1:40 دقيقة زفيريف يصعد إلى ثمن نهائي بطولة أميركا المفتوحة 1:03 دقيقة بايل يقود ويلز لتحقيق فوز قاتل على بيلاروسيا 0:34 دقيقة الأمين شنتوف يحرز ذهبية الماراثون 2:33 دقيقة أزمة إدارية خانقة في نادي المريخ 2:33 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر تدشن الموسم الكروي الجديد 0:45 دقيقة قمّة مرتقبة بين بلجيكا وجمهورية التشيك 2:43 دقيقة المنتخب الإنكليزي من أجل تحقيق فوز كبير على أندورا 1:56 دقيقة مواجهة عنوانها الصدارة بين ألمانيا وأرمينيا