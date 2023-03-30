أبرز ردود الأفعال بعد سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا March 30, 2023 20:29 1:17 دقيقة توالت ردود الأفعال إثر إعلان الفيفا سحب بطولة كأس العالم تحت عشرين عاماً من إندونيسيا، حيث قال مدرب المنتخب الإندونيسي تحت عشرين عاماً إن الرياضة وجب أن لا ترتبط بأي شكل مع السياسة أو الدين. تقارير إخبارية إندونيسيا كأس العالم للشباب -آخر الفيديوهات 5:28 دقيقة تشلسي يطيح بحامل اللقب ويبلغ نصف النهائي 0:30 دقيقة إنتر يعلن عن إصابة التركي هاكان 4:24 دقيقة فولفسبورغ إلى نصف النهائي 2:38 دقيقة الإعلان عن قائمة المرشحين لدخول قاعة المشاهير 1:17 دقيقة مدرب إندونيسيا مستاء من أزمة كأس العالم للشباب 0:36 دقيقة ميتروفيتش يعتذر للحكم كريس كافانا 1:29 دقيقة هودسون يكشف عن طموحاته مع كريستال بالاس 0:32 دقيقة رونار مدرباً لمنتخب سيدات فرنسا 0:47 دقيقة كاستيرا تعلق على مشاركة الرياضيين الروس 0:36 دقيقة تقارير ترجح نهاية موسم المغربي عز الدين أوناحي