في الصورة، تظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا والذي ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه.

يعاني بيليه من تفاقم مرض السرطان بالإضافة إلى مشاكل في الكلى والقلب.

وكتبت ناسيمنتو مع الصورة التي نشرتها على إنستغرام حوالي الساعة 11:00 من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي "ما زلنا هنا، في الكفاح وفي الإيمان. ليلة أخرى معًا".

الأربعاء، أعلن مستشفى ألبرت أينشتاين، حيث يتعالج الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، أن سرطان القولون "تفاقم" وأن بيليه بحاجة إلى "رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب".

قبل دقائق من ذلك، أعلنت ناسيمنتو وفلافيا أرانتيس، وهي ابنة أخرى من بنات بيليه، على إنستغرام أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى.