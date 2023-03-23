آخر أخبار تحقيقات اليويفا بحق برشلونة بشأن قضية نيغريرا من قبل beIN SPORTS March 23, 2023 20:31 4:08 دقيقة تعرّف على آخر أخبار تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحق نادي برشلونة الإسباني بسبب القضية التي باتت تعرف باسم نيغريرا. مقابلات تقارير إخبارية برشلونة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة موقعة مرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره الليبي 4:08 دقيقة آخر أخبار تحقيقات اليويفا بحق برشلونة 3:12 دقيقة أزمة إفلاس المصارف تلقي بظلالها على الرياضة 0:42 دقيقة فايروس يضرب معسكر منتخب هولندا 1:56 دقيقة رونالدو ينضم لتدريبات البرتغال 0:57 دقيقة معايير مشاركة المشجعين في الأندية الإنكليزية 1:31 دقيقة إشبيلية يقدم مدربه الجديد خوزيه لويس مينديليبار 0:28 دقيقة الإسباني بويان كركيتش يعتزل كرة القدم 0:32 دقيقة الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً بحق برشلونة 0:56 دقيقة منتخب أوكرانيا يتـأهب لمواجهة إنكلترا