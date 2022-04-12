30 ألف تذكرة مجانية لجماهير الفرق المتأهلة إلى نهائيات بطولات الأندية الأوروبية

وجاء التوزيع على الشكل التالي:

* دوري الأبطال: 5 آلاف تذكرة لكل فريق

* الدوري الأوروبي: 4 آلاف لكل فريق

* دوري المؤتمر: 3 آلاف لكل فريق

* دوري أبطال أوروبا للسيدات:3 آلاف لكل فريق.

🏟️ Finalist clubs will receive a total of 30,000 free tickets for this season's UEFA club competition finals.#UCL 10,000 (5,000 per club)#UEL: 8,000 (4,000 per club)#UECL: 6,000 (3,000 per club)#UWCL: 6,000 (3,000 per club) — UEFA (@UEFA) April 12, 2022

وبحسب ما أعلن اليويفا، سيتحمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع التكاليف المتعلقة بهذه المبادرة الفريدة لمرة واحدة ولن يؤثر ذلك على التوزيع المالي للأندية التي ستتلقى جميع المبالغ المستحقة.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين: "إن مشجعي كرة القدم هم شريان الحياة في اللعبة، ونعتقد أنها ستكون طريقة رائعة للتعرف على الصعوبات التي مروا بها على مدار العامين الماضيين وكيف تمكنوا مع ذلك من دعمهم للفرق وعيش الشغف حتى عندما كانوا بعيداً عن الملاعب".