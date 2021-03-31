رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء قراره المنوط بتحديد الطاقة الاستيعابية للملاعب المستضيفة لكأس أوروبا 2020 عند 30 في المئة والذي كان اتخذه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تاركاً للسلطات المحلية تحديد السعة المحتملة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد القاري بعد اجتماع لجنته التنفيذية الأربعاء أنه "نظراً إلى أن كلاً من الاتحادات الـ55 المنضوية في كنف الاتحاد الأوروبي يواجه وضعية مختلفة في إطار إدارته لجائحة كوفيد-19، فإن مسألة تحديد سقف للسعة الجماهيرية لم يعد سارياً".

وفي المقابل، أبقى يويفا الحظر على المشجعين الأجانب في الملاعب "حتى نهائيات مسابقات الأندية" أي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، "التي ستقام في أيار/مايو".

ويدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس، ويسري أيضاً على منافسات كرة الصالات، التي تقام حتى الآن خلف أبواب مغلقة.

وبالتالي، يسمح قرار الاتحاد الأوروبي للمدن الـ12 المضيفة لكأس أوروبا في 12 دولة، بملء ملاعبها في حال رغبت في ذلك.

ومنح الاتحاد القاري المدن المضيفة حتى 7 نيسان/أبريل لـ"تقديم السيناريو الخاص بها"، ويعتزم اتخاذ قرار "على أبعد تقدير" خلال اجتماع لجنته التنفيذية في 19 نيسان/أبريل المقبل، عشية الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وكان الاتحاد أكد في منتصف آذار/مارس الحالي رغبته في حضور جماهيري في كل المدن المضيفة للبطولة المقررة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو، ملوحاً بنقل المباريات إلى دولة أخرى في حال قررت دولة ما إقامة مبارياتها خلف أبواب مغلقة.

وهذا المطلب الذي يأتي في خضم أزمة صحية وتفش لسلالات معدية جديدة من الجائحة، لم يلقَ إيجابية في ألمانيا التي تستضيف أربع مباريات في ميونيخ وقد حظرت الجماهير في الملاعب منذ آذار/مارس 2020.

من جهة أخرى، أعلنت رومانيا في 18 آذار/مارس أنها تتوقع حضوراً جماهيرياً بنسبة 25 في المئة على الأقل من سعة ملعب "أرينا ناسيونالا" في بوخارست.

بدورها، تخطط الدنمارك لاستضافة ما لا يقل عن 11 ألف متفرج في المباراة الواحدة للمواجهات المرتقبة الصيف الحالي في كوبنهاغن، مع احتفاظ الحكومة بحق تقليص الأعداد في حال تدهور الوضع الصحي.

من جهة ثانية، أعلن يويفا الأربعاء أيضاً أنه سيسمح بالتبديلات الخمسة في كأس أوروبا.

وقال الاتحاد القاري في بيانه إنه اتخذ قرار السماح بالتبديلات الخمسة في كأس أوروبا 2020 "كون القاعدة معتمدة في تصفيات كأس العالم الممتدة من آذار/مارس 2021 حتى آذار/مارس 2022".

وأضاف أن "الأسباب المرتبطة بقاعدة التبديلات الخمسة لا تزال سارية نظراً لجداول المنافسات المحلية والدولية المتأثرة بجائحة كوفيد-19".

وأضاف يويفا أن القاعدة ستعتمد أيضاً في نهائيات (نصف النهائي والنهائي) دوري الأمم الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل وفي مباريات ملحق الهبوط في آذار/مارس من العام 2022.

وتم رفع العدد المسموح به في التبديلات من ثلاثة إلى خمسة بعد استئناف المنافسات الموسم الماضي إثر توقف قسري بسبب الجائحة، ويُعتمد في دوري الأبطال، يوروبا ليغ، وغالبية الدوريات في أوروبا باستثناء الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن البطولات الخمس الكبرى.

وأتى القرار بسبب الجداول المزدحمة للمنافسات بعد استئنافها، ما من شأنه أن يؤثر على سلامة اللاعبين.

