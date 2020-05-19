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الدوري الألماني
كرة القدم

يوفنتوس كان سيضع هالاند في فريق تحت 23 عاما بحسب رايولا

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ادعى وكيل أعمال المهاجم النرويجي الصاعد بقوة بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند أن يوفنتوس الايطالي "كان سيضعه في فريق تحت 23 عاما" لو ضمه إلى صفوفه.

Reuters

وبعد انتقاله شتاء إلى دورتموند من سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو، يقدم هالاند (19 عاما) أداء بالغ الروعة مع دورتموند وسجل له 10 أهداف في 9 مباريات في الدوري المحلي.

قال رايولا، أحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية "لماذا لم ينتقل هالاند إلى يوفنتوس؟ كانوا سيضعونه في فريق تحت 23 عاما.. وإذا لم يحصل ذلك، كان سيكون بديلا لغونزالو هيغواين (المهاجم الأرجنتيني المخضرم)".

وبعد استئناف الدوري إثر إجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد، افتتح هالاند التسجيل لدورتموند خلال الفوز الكبير على جاره شالكه 4-صفر، رافعا رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة في جميع المسابقات والثالث عشر في 12 مباراة مع دورتموند.

وكان يوفنتوس من الأندية التي حاولت ضم هالاند قبل قدومه إلى دورتموند، فيما تشير تقارير أنه سيعيد المحاولة، نظرا لبند جزائي في عقده يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو في تموز/يوليو 2021.

وخطف هالاند الأضواء بسرعة بعد قدومه إلى دورتموند، إذ حقق ثلاثية "هاتريك" في 23 دقيقة في أول مباراة له بعد نزوله بديلا.

ويحتل دورتموند راهنا المركز الثاني في الدوري الألماني، بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في آخر سبعة مواسم، وقد ودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
                  
                  
 

يوفنتوس إيرلينغ هالاند
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