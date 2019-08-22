وفاة لاعب الزمالك السابق الغاني أغوغو عن 40 عاما



توفي المهاجم الدولي الغاني ونادي الزمالك المصري السابق جونيور أغوغو عن 40 عاما في لندن يوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى الاتحاد الغاني للعبة مهاجمه الذي حل ثالثا مع منتخب "النجوم السوداء" في كأس إفريقيا 2008 على ارضه "يشعر الاتحاد الغاني لكرة القدم بالحزن نتيجة الموت الفجائي لنجم غانا السابق جونيور أغوغو. نيابة عن عائلة كرة القدم الغانية، نقدم خالص تعازينا لعائلة نجمنا الأسود جونيور أغوغو. فلترقد روحه بسلام".

فيما غرد الاتحاد الدولي (فيفا) "أفكارنا مع اصدقاء وعائلة لاعب منتخب غانا السابق جونيور أغوغو الذي توفي عن 40 عاما".

وتعرض اللاعب في 2015 لسكتة دماغية بعد عامين من اعتزاله أصابته بعجز عن الكلام بصورة طبيعية وعانى كثيرا من مضاعفاتها.

وتسبب هذا الامر بفقدانه الثقة بنفسه وانعزاله عن الناس بحسب ما قال في تصريح تلفزيوني.

خاض أغوغو 27 مباراة مع منتخب غانا سجل فيها 12 هدفا، واستهل مسيرته عام 1997 مع شيفيلد ونسداي الانكليزي الذي اعاره لعدة اندية في انكلترا.

انتقل بعدها الى الولايات المتحدة وتوج بلقب الدوري مع سان خوسيه ايرثكويكس عام 2001، ثم برز مع بريستول روفرز الانكليزي بين 2003 و2006.

حمل الوان الزمالك في موسم 2009 ودخل معه في صراعات قانونية، وانهى مسيرته مع هيبرنيان الاسكتلندي في 2012.