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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

هوفنهايم يستعيد ذاكرة الانتصارات ويهزم أوغسبورغ

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سجل فلوريان غريليتش ثنائية ليقود هوفنهايم للفوز 3-1 على ضيفه أوغسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الاثنين ليحقق أول انتصار له في المسابقة منذ أيلول/سبتمبر.

AFP

وضع غريليتش الدولي النمساوي الفريق صاحب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 17 بعد أن أفلت من الرقابة ليسدد الكرة برأسه في الشباك. 

وسجل الفريق الزائر هدفاً أيضا من ضربة رأس في الدقيقة 31 بواسطة دانييل كاليغيوري، لكن هوفنهايم استهل الشوط الثاني بقوة وسجل هدفين في غضون أربع دقائق ليقتل المباراة.

وسجل غريليتش هدفه الشخصي الثاني بعد مرور دقيقة من الشوط الثاني وبعدها أحرز إيهلاس بيبو هدفا بتسديدة منخفضة في الدقيقة 50 ليحقق هوفنهايم أول انتصار له في الدوري منذ أيلول/سبتمبر ويصعد للمركز العاشر برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام أوغسبورغ.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب الترتيب برصيد 23 نقطة بعد التعادل 3-3 مع لايبزيغ.  

الدوري الألماني هوفنهايم أوغسبورغ
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