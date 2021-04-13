هوتر مدرباً لمونشنغلادباخ المواسم الثلاثة المقبلة

وأعلم هوتر صباح الإثنين رئيس النادي ولاحقاً الفريق صباح الثلاثاء بقرار رحيله بعدما فعّل بنداً في عقده يسمح له بذلك.

وكان مونشنغلادباخ يبحث عن مدرب خلفاً لماركو روزه (44 عاماً) الذي يستعد للرحيل إلى بوروسيا دورتموند بدءاً من هذا الصيف.

ونجح هوتر (51 عاماً) على مقاعد فرانكفورت هذا الموسم وقاده لاحتلال المركز الرابع في "البوندسليغا"، المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مع فارق سبع نقاط عن منافسه المباشر على البطاقة دورتموند الخامس قبل 6 مراحل من النهاية.

وباشراف هوتر وصل فرانكفورت إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2019، وإلى نصف نهائي الكأس المحلية في الموسم الماضي حيث خسر أمام بايرن ميونيخ في طريق الأخير للظفر باللقب.

في المقابل، لا يبدو مونشنغلادباخ في طريقه لخوض غمار مسابقة أوروبية في الموسم المقبل اذ يحتل المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

وللصدف، سيلتقي الفريقان السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري المحلي، على أرض مونشنغلادباخ.