هل يترشح "راخوي" لرئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم؟

قال راخوي ساخرا في سرقسطة خلال مؤتمر صحفي لتوقيع كتابه "أونا إسبانيا ميخور" (إسبانيا أفضل) الذي يتحدث عن تجربته كرئيس للحكومة بين 2011 و2018 "سأتناول هذا الموضوع (الترشح) في كتابي المقبل".

وأكدت إذاعة "راديو كوبي" الأربعاء أن منصب رئيس الاتحاد عُرض على المسؤول المحافظ السابق.

عُرف عن راخوي (64 عاما) شغفه بالرياضة، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية حول نواياه. ويتوقع أن تقام الانتخابات في 2020 من دون تحديد موعد رسمي.

ويأتي اسم راخوي كآخر المرشحين لمواجهة رئيس الاتحاد الحالي لويس روبياليس الذي لم يخف نيته بإعادة الترشح. وبرز أيضا في تقارير صحافية اسم الحارس الدولي السابق لريال مدريد إيكر كاسياس.

ويُعد خافيير تيباس الرئيس الجدلي لرابطة الدوري المسؤولة عن الكرة الاحترافية في إسبانيا، من ألد خصوم روبياليس، لكنه لم يرغب الأربعاء التعليق حول ترشح محتمل لكاسياس "نظرا للتجربة مع الرئيس روبياليس، أفضل أي شخص على الرئيس الحالي".

