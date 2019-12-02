ميسي يتحدث عن الكرة الذهبية وموعد الاعتزال

وأبلغ ميسي الصحفيين "أنا محظوظ للغاية، أتمنّى الاستمرار لفترة طويلة، أدرك أنني محظوظ حتى عندما يحين وقت الاعتزال".

وتابع "الأمور ستكون صعبة لكن ما زال لدي عدة أعوام. الوقت يمر لذا سأستمتع بكرة القدم وعائلتي".

وفاز مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة لينفرد بالرقم القياسي.

وسبق للاعب البالغ عمره 32 عاماً، الذي قاد برشلونة للقب الدوري في الموسم الماضي لكنه اكتفى بالمركز الثالث مع الأرجنتين في كأس كوبا أميركا في تموز/يوليو، الفوز بالجائزة في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وتفوّق ميسي على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نال الجائزة خمس مرات، على الترتيب.

وجاء السنغالي ساديو ماني، الذي ساهم في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع زملائه فان دايك والبرازيلي أليسون بيكر والمصري محمد صلاح الذين كانوا ضمن قائمة المرشحين، في المركز الرابع.

وقال فان دايك "هذا مذهل، هناك بعض اللاعبين المذهلين مثل ميسي، سيكون من الصعب الفوز بالجائزة في ظل وجودهم، لكن أنا فخور بما حققته مع ليفربول وهولندا".

وهيمن ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية لعشرة أعوام متتالية قبل أن يكسر لوكا مودريتش احتكارهما في العام الماضي.