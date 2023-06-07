موعد وكيفية مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام

مباراة فيورنتينا ووست هام

تستضيف العاصمة التشيكية براغ مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية للنسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عندما يلتقي كلٌ من وست هام يونايتد الإنكليزي وفيورنتينا الإيطالي بطموح مشترك لخطف لقب سيعني الكثير لكليهما.

مباراة فيورنتينا ووست هام - معلومات البث المباشر

• مباراة فيورنتينا ووست هام ستبُثّ اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023.

• موعد بث مباراة فيورنتينا ووست هام سيكون في الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة فيورنتينا ووست هام ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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