English
العربية
دوري أبطال إفريقيا
كرة القدم

موعد وكيفية مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

من قبل

مشاهدة المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا الإيطالي ووست هام الإنكليزي ستكون متاحة في بث مباشر على beIN SPORTS.

Reuters

مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام

مباراة فيورنتينا ووست هام

تستضيف العاصمة التشيكية براغ مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية للنسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عندما يلتقي كلٌ من وست هام يونايتد الإنكليزي وفيورنتينا الإيطالي بطموح مشترك لخطف لقب سيعني الكثير لكليهما.

مباراة فيورنتينا ووست هام - معلومات البث المباشر

•    مباراة فيورنتينا ووست هام ستبُثّ اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023.
•    موعد بث مباراة فيورنتينا ووست هام سيكون في الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
•    مواجهة فيورنتينا ووست هام ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.
•    كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

لمشاهدة أبرز وأهم الأحداث الرياضية وللتعرف على أفضل الباقات والعروض قوموا بزيارة beIN CONNECT.

وست هام فيورنتينا بث مباشر دوري المؤتمر الأوروبي
السابق موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد
اقرأ
موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد
التالي
-

آخر الأحداث

>