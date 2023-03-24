منتخب الكونغو الديمقراطية يهزم موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

والفوز هو الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة التاسعة فرفع رصيده إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب السوداني فيما تجمد رصيد المنتخب الموريتاني عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وتقدم غايل كاكوتا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 ثم أضاف سيدريك باكامبو الهدف الثاني لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 42 قبل أن يقلص علي عبيد الفارق بإحرازه هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 67 حسم ارثر ماسوكو تماماً فوز المنتخب الكونغولي بهدف أحرزه من تسديدة بعيدة المدى سكنت الشباك الموريتانية.

وعانى المنتخب الموريتاني من اللعب منقوصاً بعشرة لاعبين بعد أن طرد لاعبه إدريسا تيام في الدقيقة 23.

