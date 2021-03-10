مشروع لإطلاق اسم بيليه على ملعب ماراكانا

صوّت النواب الثلاثاء على تغيير الاسم الرسمي للملعب إلى "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو - راي بيليه" وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقبه "الملك بيليه".

وسيحال مشروع القانون الآن إلى الحاكم المؤقت كلاوديو كاسترو الذي لديه 15 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع عليه ويشرّعه.

أما الاسم الرسمي الحالي للماراكانا فهو"جورناليستا ماريو فيليو"، تيمنًا بصحافي وكاتب رياضي برازيلي محبوب (1908-1966) يُنسب إليه الفضل في جعل كرة القدم أشبه بديانة في البلاد.

وأبقى المشروع المقدم على اسم فيليو للمجمع الرياضي المحيط بالملعب والذي يشمل أيضًا منشآت وملاعب للجمباز وألعاب القوى.

لكن بالنسبة للبرازيليين والعالم، يُعرف الملعب ببساطة باسم الحي المحيط به وهو ماراكانا.

