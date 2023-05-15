مدرب قطر يعلن القائمة النهائية المشاركة في الكأس الذهبية الثلاثاء

يعقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً يعلن خلاله القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون غمار منافسات الكأس الذهبية (الكونكاكاف) 2023، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو/حزيران إلى 16 يوليو/تموز المقبلين.

وكان المنتخب القطري قد استهل منذ العاشر من الشهر الجاري التحضيرات للظهور الثاني في البطولة، بعد المشاركة في النسخة السابقة عام 2021، وسيخوض مساء اليوم الاثنين الحصة التدريبية الأخيرة على مركز تدريب المنتخبات الوطنية بأكاديمية التفوق الرياضي أسباير في ختام المرحلة الأولى من الإعداد بحضور كافة اللاعبين الذين دعاهم المدرب البرتغالي للقائمة الأولية، التي تضم 41 لاعبا، على أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعبا يستكملون التحضير في المرحلة الثانية.

وحسب خطة الإعداد المعلنة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم، سيخلد اللاعبون المختارون في القائمة النهائية للراحة حتى 29 الشهر الجاري، قبل أن يعاودوا التجمع يوم 30 مايو/أيار، قبل المغارة إلى العاصمة النمساوية فيينا في الأول من يونيو/حزيران المقبل للدخول في معسكر هناك يتخلله ثلاث مباريات ودية تحضيرية مع منتخب كرواتيا المحلي يوم 8 يونيو، ثم ملاقاة منتخب جامايكا يوم 15 الشهر نفسه، وأخيرا منتخب نيوزلندا يوم 19 يونيو، قبل السفر للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.

وكانت قرعة الكأس الذهبية قد وضعت المنتخب القطري في المجموعة الثانية برفقة منتخبات المكسيك وهايتي وهندوراس، على أن يستهل مشوار البطولة بمواجهة منتخب هايتي في مدينة هيوستون يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، قبل أن يلتقي منتخب هندوراس يوم 29 الشهر نفسه في مدينة غلينديل بولاية كاليفورنيا في الجولة الثانية، ثم يختتم الدور الأول بمواجهة من العيار الثقيل مع المنتخب المكسيكي يوم 2 يوليو /تموز في مدينة سانتا كلارا بولاية كالفورنيا أيضا.