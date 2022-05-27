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كرة القدم

محرز يغيب عن مواجهتي أوغندا وتنزانيا

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب القائد رياض محرز نجم مانشستر سيتي عن مواجهتي أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

Reuters

وأكد الفاف في بيان له أنه تلقى تقريراً طبياً من مانشستر سيتي يشير إلى عدم جاهزية محرز للعب خلال الفترة المقبلة بسبب مشاكل بدنية.

ويفتتح الخضر مبارياتهم في تصفيات الكان بمواجهة أوغندا على ملعب خمسة جويلية قبل السفر إلى دار السلام لملاقاة تانزانيا.

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