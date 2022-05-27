محرز يغيب عن مواجهتي أوغندا وتنزانيا

وأكد الفاف في بيان له أنه تلقى تقريراً طبياً من مانشستر سيتي يشير إلى عدم جاهزية محرز للعب خلال الفترة المقبلة بسبب مشاكل بدنية.

ويفتتح الخضر مبارياتهم في تصفيات الكان بمواجهة أوغندا على ملعب خمسة جويلية قبل السفر إلى دار السلام لملاقاة تانزانيا.