مجموعة beIN الإعلامية والشركة المصرية للقنوات الفضائية تستعدان لاتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة قرصنة المحتوى الرياضي المباشر في مصر

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة الإعلامية الرائدة ضمن قطاع الرياضة والاعلام والترفيه، وشريكها الرسمي في مصر، الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) عن استعداداتهما الجارية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات الرئيسية التي تعمل على قرصنة المحتويات الخاصة بالمجموعة في مصر، وذلك قبل انطلاق نهائيات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا هذا الأسبوع – والتي تمتلك beIN SPORTS القناة الرياضية التابعة لمجموعة beIN الإعلامية حقوق البث الحصري لها ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتشكل السرقة والقرصنة المباشرة لقنوات beIN - ولصناعة الترفيه بشكل عام - تهديدا كارثيا لجودة وانتشار المحتوى الذي تقدمه هيئات البث من مختلف الأحجام، وخاصة المحتويات الخاصة بالبطولات الرياضة الدولية الكبرى.

فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، راقبت beIN والشركة المصرية للقنوات الفضائية، عن كثب حقوق البث الحصرية الخاصة بالمجموعة حيث وجدتا أنها لا تزال عرضة للانتهاك العلني من قبل عدد من المتاجر والمحال التجارية والفنادق في مصر، والتي لا تحمل أية تراخيص قانونية صادرة من قبل beIN. وبهدف حماية حقوقهما القانونية، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على مستقبل البث المباشر للمحتوى الرياضي، تعمل beIN بالتعاون مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية على التخطيط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الفورية في هذه الأسواق الرئيسية ضمن نطاق عمل المجموعة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية ووفق الأصول القانونية النافذة، في خطوة للجوء الى القضاء المستعجل لمعاقبة الجناة قضائياً، فضلا عن المطالبة بتعويضات عادلة عن الانتهاكات القائمة.

وعليه، وجهت beIN والشركة المصرية للقنوات الفضائية تحذيرا نهائيا لحث أي شخص أو كيان على وقف أي انتهاك غير قانوني لحقوق البث الخاصة بها بشكل فوري. ومع اقتراب نهائيات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا المرتقبة هذا الأسبوع، وجهت مجموعة beIN الإعلامية تحذيراً يفيد بأنها ستكون شديدة اليقظة في مراقبة الانتهاكات القائمة وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لوقف أية سرقة لحقوقها في المستقبل.

ولطالما كانت مجموعة beIN الاعلامية رائدة في مكافحة القرصنة، حيث تتبع نهجاً قائماً على حماية البيانات بهدف الحفاظ على أعمالها الأساسية والصناعة بشكل عام. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في ابريل من عام 2022، انضمت مجموعة beIN الإعلامية الى التحالف من أجل الابداع والترفيه، التحالف العالمي الرائد المكرس لحماية النظام العام والحد من القرصنة الرقمية. وتعد هذه الخطوة واحدة من الأساليب التي اعتمدتها beIN في مواجهة القرصنة، حيث تستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المقرصنة التي تهدد بشكل خطير الخدمات والمنتجات التي يستحقها المستهلكون الذين يدفعون رسوما للحصول عليها.