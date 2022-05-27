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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

مانشيني يشكر كيليني قبل مباراته الدولية الأخيرة أمام الأرجنتين

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اعتبر مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني الجمعة، أنّ المباراة الأخيرة التي سيخوضها المدافع المخضرم لـ"أتزوري" جورجو كيليني الأسبوع المقبل أمام الأرجنتين، ستكون فرصة لشكره على 18 عاماً من الخدمات.

Reuters


وكان كيليني أعلن رحيله عن نادي يوفنتوس واعتزاله دولياً في نهاية الموسم الحالي، غير أن اللاعب البالغ 37 عاماً قد يواصل اللعب في أميركا الشمالية، وفقاً لتقارير إعلامية عدة.

وستكون المباراة الودية أمام الأرجنتين على ملعب "ويمبلي" في لندن هي الظهور الدولي رقم 117 لكيليني مع أبطال أوروبا.

وقال مانشيني في مؤتمر صحافي في بداية المعسكر التدريبي الإيطالي "لقد اتخذ خياره ويجب احترام خياراته. سأتحدث معه لأشكره، من الطبيعي أن يسلك طريقاً أخرى".

وأكد مانشيني أن كيليني سيكون الوحيد الذي يعتزل اللعب من المنتخب الإيطالي، رغم غيابه عن كأس العالم للمرة الثانية توالياً.

وقال المدرب: "قد يلعب البعض مباراتهم الأخيرة في الموسم (ضد الأرجنتين) ويعودون إلى ديارهم لأنه يتعين علينا الاختيار، لكن لا أحد في سن جورجو. علينا أن نبدأ من جديد، المشجعون ما زالوا يدعموننا رغم ما حدث".

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