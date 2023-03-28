ماكتوميني يقود اسكتلندا لفوز مبهر على إسبانيا

وفرض ماكتوميناي نفسه نجماً للمباراة الثانية توالياً بعدما سجل هدفين من ثلاثية بلاده أمام قبرص في الجولة الأولى من التصفيات، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.

وتصدرت اسكتلندا المجموعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن إسبانيا، فيما تحتل النرويج المتعادلة مع جورجيا 1-1 في وقت سابق اليوم، بعد خسارتها أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في مستهل التصفيات، المركز الرابع برصيد نقطة بالتساوي مع جورجيا التي خاضت مباراتها الأولى بعدما غابت عن الجولة الأولى.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.

وأجرى المدرب الجديد لمنتخب "لا روخا" دي لا فوينتي الذي حلّ بدلاً من لويس إنريكي عقب الخروج المخيّب من مونديال قطر في ثمن النهائي أمام المغرب 8 تبديلات مقارنة مع المباراة التي فاز بها على النرويج السبت.

على ملعب هامبدن بارك، افتتحت اسكتلندا التسجيل بعد مرور 7 دقائق بعدما سقط المدافع بيدرو بورو على الجهة اليسرى ليستفيد أندرو روبرتسون ويمرر الكرة إلى الخلف لماكتوميناي داخل المنطقة الذي سدد في شباك الحارس أريسابالاغا كيبا.

وكاد منتخب "لا روخا" يعادل النتيجة، إلا أن رأسية خوسيلو صاحب هدفين في غضون 106 ثوانٍ أمام النرويج، اصطدمت بالعارضة (23).

وحاول بورو تعويض الخطأ الذي ارتكبه فسدد كرة من 25 متراً بقدمه اليمنى صدها بصعوبة الحارس أنغيس غون (29)، قبل أن يفوز الاسكتلندي ليندون دايكس بصراعه مع غارسيا ويدخل المنطقة ويسدد كرة ساقطة "لوب" مرت فوق المرمى قبل دقيقة من صافرة نهاية الشوط الأول (45+1).

وأضاف ماكتوميني الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من كيران تييرني اعترضها الدفاع الاسباني، وتابعها لاعب "الشياطين الحمر" على الطاير في الشباك (51).

وانقذت عارضة الحارس كيبا إسبانيا من هدف ثالث بعد ركلة حرة نفذها جون ماكغين (57).

النرويج لا تفوز من دون هالان

وضمن المجموعة ذاتها، فشل المنتخب النرويجي من دون نجمه المهاجم العملاق إرلينغ هالاند الغائب للاصابة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً بعدما سقط في فخ التعادل أمام جورجيا 1-1.

وتحضرت جورجيا بفوز ساحق على منغوليا 6-1 ودياً السبت.

وساهم المدرب الفرنسي ويلي سانيول في تطور المنتخب الجورجي في الاشهر الـ 12 الأخيرة إذ قاده إلى التصنيف الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم.

في باتومي، افتتح الفريق الضيف التسجيل باكراً عبر مهاجم ريال سوسييداد الاسباني ألكسندر سورلوث (15)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض عبر مهاجم متز الفرنسي من الدرجة الثانية جورج ميكوتادزه في الشوط الثاني (60).

وخاض نجم نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا المباراة من دون أن ينجح في هزّ الشباك.

وفي المجموعة التاسعة، حققت سويسرا فوزها الثاني توالياً 3-0، تناوب على تسجيلها روبين فارغاس (39) وزكي أمدوني (48) وسيلفان فيدمر (52).

وتساوت سويسرا الفائزة على بيلاروسيا بخماسية نظيفة في الجولة الاولى، برصيد 6 نقاط مع رومانيا التي ألحقت ببيلاروسيا خسارتها الثانية توالياً بفوزها عليها 2-1.

وسقطت كوسوفو الثالثة في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً أمام أندورا 1-1.