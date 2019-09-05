مارادونا قد يشرف على خيمناسيا لا بلاتا

وقال مارادونا الذي خضع في تموز/يوليو الماضي لجراحة ناجحة في ركبته في فيديو نشره محاميه ماتياس مورلا على موقع تويتر "خضعت لجراحة أخيراً، حصلت اتصالات مع مسؤولي خيمناسيا، (لكن) أخيراً لم اتحدث مع أحد".

أضاف المحامي في تصريح صحافي "فكرة التدريب في الأرجنتين تغري مارادونا، هناك استعداد جيد لرئيس خيمناسيا (غابريال بيليغرينو)، بنسبة 80% سيدرب مارادونا خيمناسيا".

وكان قائد ومدرب منتخب الأرجنتين السابق تخلى عن منصبه مدرباً لفريق دورادوس دي سينالوا من الدرجة الثانية في المكسيك في حزيران/يونيو لظروف صحية بعد تسعة أشهر فقط من تسلمه مهامه، فيما أعلن مورلا أنّه يحتاج لإجراء عمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وتسلم مارادونا (58 عاماً) تدريب الفريق المكسيكي الذي يخوض غمار الدرجة الثانية، في أيلول/سبتمبر 2018 خلال الأسبوع الثامن من الدوري المحلي، حين كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر من 15 في الترتيب.

وتمكن النجم الأرجنتيني السابق من قيادة فريقه إلى نهائي الدرجة الثانية مرتين في دوري الافتتاح والختام، ولكنه خسر في المرتين أمام فريق أتلتيكو سان لويس، وفشل في العبور به إلى الدرجة الأولى.

وعانى النجم السابق لنابولي الايطالي والذي قاد منتخب بلاده للقبه الثاني في نهائيات كأس العالم (المكسيك 1986)، من مشاكل على الصعيدين الصحي والجسدي خلال الأعوام الماضية، أبرزها تعاطي الكوكايين والإدمان، لاسيما بعد ازدياد وزنه بشكل كبير.

وفي كانون الثاني/يناير، كشفت تقارير صحافية أرجنتينية أنّ مارادونا أدخل المستشفى وخضع لعملية جراحية لمعالجة نزيف معوي، كما كان قد خضع لعملية أخرى في كتفه الايسر عام 2017 في دبي، عندما كان يشرف على فريق الفجيرة الإماراتي من الدرجة الثانية.