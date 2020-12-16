ليفركوزن يحافظ على الصدارة وليفاندوفسكي ينقذ بايرن



وأبقى ليفركوزن على فارق النقطة مع بايرن الثاني ولايبزيغ الثالث بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة مقابل 27 للفريقين الآخرين.

في المباراة الأولى بادر ليفركوزن للضغط باكرا على مرمى مضيفه المتعثر صاحب المركز الخامس عشر وسجل هدفين سريعين عبر ميتشيل فايزر الذي تابع كرة مرتدة من المدافع البلجيكي سيباستيان بورنوا بتسديدة يسارية من مسافة متوسطة في المرمى (8)، والفرنسي موسى ديابي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس (10).

وفي الشوط الثاني واصل الضيوف سيطرتهم وسجلوا هدفين عبر التشيكي باتريك تشيك (54) والشاب فلوريان فيرتز البالغ من العمر 17 عاما (59).

وفي الثانية، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه بايرن من الخسارة صفر-1 أمام فولفسبورغ بتسجيله ثنائية.

وسجل ماكسيميليان فيليب هدف السبق سريعا من كرة مقصية من مسافة قريبة عجز مانويل نوير عن صدها (5).

وأدرك ليفاندوفسكي التعادل في الوقت الضائع من الشوط الأول إثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (45+1).

وأضاف الثاني بعدما تقدم بالكرة وتلاعب بالمدافعين وسدد كرة قوية في المرمى (50).

وتجاوز البولندي حاجز الـ 250 في البوندسليغا، إذ بهدفي اليوم أصبح رصيده 251 هدفا مع كل من بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما عزز رصيده في صدارة ترتيب الهدافين ليصبح 15 هدفا.

وفي المباراة الثالثة، جاء هدف الفوز للايبزيغ عن طريق الدنماركي يوسف بولسن (60).

وفي بقية المباريات تواصلت محن شالكه بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ صفر-2، فيما خسر أرمينيا بيليفيلد أمام ضيفه أوغسبورغ صفر-1.