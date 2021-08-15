لايبزيغ يتعثر مع بداية البوندسليغا

وبعد فوزه بثنائية الدوري والكأس النمسويين موسمين على التوالي مع ريد بول سالزبورغ، انتقل مارش هذا الموسم للاشراف على لايبزيغ خلفاً ليوليان ناغلسمان المنتقل لتدريب البطل بايرن ميونيخ.

وعلى غرار ناغلسمان الذي بدأ مغامرته البافارية الجمعة بالتعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ، تعثر مارش في بداية مشواره مع لايبزيغ رغم أن فريقه كان يواجه منافساً تأثرت تحضيراته كثيراً بسبب الإصابات في صفوفه بفيروس كورونا.

واضطر ماينتس إلى ادخال 11 لاعباً في العزل بعدما تبين إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا، على رأسهم المهاجم النمسوي كريم أونيسيوو.

وبدأ الفريقان اللقاء بوقوف دقيقة صمت تكريماً لأسطورة بايرن ميونيخ والمنتخب الوطني غيرد مولر الذي فارق الحياة الأحد عن 75 عاماً.

ويدين ماينتس بالفوز إلى القائد الفرنسي موسى نياكاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، وإلى دفاعه وحارسه روبن زنتنر اللذين صمدا في وجه محاولات المهاجم السويدي إميل فورسبرغ والوافد الجديد من أينتراخت فرانكفورت الهداف البرتغالي أندري سيلفا.

وحول كولن تخلفه أمام ضيفه هرتا برلين بهدف المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (6) إلى فوز 3-1 بفضل الفرنسي أنتوني موديست (41) وثنائية النمسوي فلوريان كاينس (52 و56).