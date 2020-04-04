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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

كيني خلفا لماكارثي في تدريب جمهورية أيرلندا

أعلن اتحاد جمهورية أيرلندا لكرة القدم السبت تعيين المدرب ستيفن كيني بدلا من ميك ماكارثي للاشراف على المنتخب الوطني بمفعول فوري.

Reuters

وكان من المقرر أن يحل كيني بدلا من ماكارثي بعد كأس أوروبا 2020، لكن تأجيل البطولة القارية ومباريات الملحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سرَع من قرار الاتحاد الأيرلندي. 

وكان ماكارثي استلم تدريب منتخب بلاده للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وأصدر الاتحاد الأيرلندي بيانا جاء فيه "يعلن الاتحاد الأيرلندي أن ستيفن كيني سيخلف ميك ماكارثي في تدريب المنتخب الوطني بمفعول فوري".

وأضاف "تم الاتفاق على عملية التسلم والتسليم على ضوء معرفة الرجلين بارجاء كأس أوروبا بسبب فيروس كورونا".
 
وتابع البيان "كان من المفترض أن ينتهي عقد ميك ماكارثي في 31 تموز/يوليو مباشرة بعد كأس أوروبا 2020 على أن يترك ستيفن كيني منصبه مدربا لفئة تحت 21 عاما واستلام المنتخب الأول في الأول من آب/أغسطس".

وأوضح "القرار سيسمح لستيفن كيني أن يضع الخطط اللازمة لمواجهة الملحق ضد سلوفاكيا" التي كانت مقررة في السادس والعشرين من الشهر الماضي لكنها تأجلت ولم يحدد موعد جديد لها".
                  

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