كيني خلفا لماكارثي في تدريب جمهورية أيرلندا

وكان من المقرر أن يحل كيني بدلا من ماكارثي بعد كأس أوروبا 2020، لكن تأجيل البطولة القارية ومباريات الملحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد سرَع من قرار الاتحاد الأيرلندي.

وكان ماكارثي استلم تدريب منتخب بلاده للمرة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وأصدر الاتحاد الأيرلندي بيانا جاء فيه "يعلن الاتحاد الأيرلندي أن ستيفن كيني سيخلف ميك ماكارثي في تدريب المنتخب الوطني بمفعول فوري".

FAI thank Mick McCarthy as Stephen Kenny takes up Ireland job with immediate effect



➡️ https://t.co/A0eqQz94n7 #COYBIG🇮🇪 pic.twitter.com/GBUfK3rcte — FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) April 4, 2020

وأضاف "تم الاتفاق على عملية التسلم والتسليم على ضوء معرفة الرجلين بارجاء كأس أوروبا بسبب فيروس كورونا".



وتابع البيان "كان من المفترض أن ينتهي عقد ميك ماكارثي في 31 تموز/يوليو مباشرة بعد كأس أوروبا 2020 على أن يترك ستيفن كيني منصبه مدربا لفئة تحت 21 عاما واستلام المنتخب الأول في الأول من آب/أغسطس".

وأوضح "القرار سيسمح لستيفن كيني أن يضع الخطط اللازمة لمواجهة الملحق ضد سلوفاكيا" التي كانت مقررة في السادس والعشرين من الشهر الماضي لكنها تأجلت ولم يحدد موعد جديد لها".

