كيروش يعلن عن قائمة المنتخب القطري الأولية استعداداً للكأس الذهبية

وجاءت قائمة المنتخب القطري على النحو التالي:

حراسة المرمى: جاسم الهيل (العربي) سعد الشيب، مشعل برشم (السد) شهاب الليثي، صلاح زكريا (الدحيل)، يوسف حسن (الغرافة)

الدفاع: إبراهيم الصادق، حازم أحمد (الوكرة) أحمد سهيل (العربي) بسام الراوي (الدحيل)، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، مصعب خضر (السد) دياب هارون، محمد النعيمي، يوسف أيمن (الدحيل) سيف الدين حسن، همام الأمين (الغرافة)، عبد الله العلي، محمد عياش (الريان)

خط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، عبد الله المعرفي (العربي)، عاصم مادبو، كريم بوضياف (الدحيل)، عبد العزيز حاتم (الريان)، علي أسد، محمد وعد (السد) نبيل عرفان (الوكرة) مصطفى مشعل (الشمال)

الهجوم: أحمد علاء (الغرافة) إسماعيل محمد، المعز علي، محمد مونتاري (الدحيل)، أكرم عفيف، حسن الهيدوس (السد) إلياس حميد (أم صلال) تميم منصور (الريان)، خالد منير، يوسف عبد الرزاق (الوكرة)

